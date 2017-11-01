НБУ опустив офіційну гривню до долара, але зміцнив до євро

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 2 листопада Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2687,8403 (1 листопада – 2686,2019)

100 EUR – 3121,1202 (1 листопада – 3126,2018)

10 RUR – 4,6218 (1 листопада – 4,6220)

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Як повідомляв УНІАН, 1 листопада котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,88/26,89 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 31,23/31,285 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4602/0,4611 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,8784 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 514 угод на суму 285,40 мільйона доларів.