Платоспроможні банки з початку року заробили 1,4 мільярда гривень

Платоспроможні банки України за підсумками січня-вересня 2017 року отримали 1,4 мільярда гривень прибутку після оподаткування, повідомляється на сайті Національного банку України.

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Регулятор зазначив, що в першому півріччі 2017 року банківська система України демонструвала збиткову діяльність - на 1 липня чистий збиток становив 1,85 мільярда гривень.

Відновлення прибуткової діяльності, зазначають в НБУ, відбулося завдяки забезпеченню банками в третьому кварталі 2017 позитивного фінансового результату в розмірі 3,25 мільярда гривень.

За інформацією НБУ, позитивно на прибутковість сектора вплинуло суттєве зменшення в третьому кварталі відрахувань банками резерви, в два рази в порівнянні з другим кварталом, до 6,18 мільярда гривень. Серед інших позитивних тенденцій третього кварталу 2017 - зростання чистого процентного доходу за операціями з населенням, а також чистих комісійних доходів від розрахунково-касового обслуговування.

Серед груп банків за дев'ять місяців цього року прибуткову діяльність продемонстрували державні банки - 2,15 мільярда гривень (без урахування "Приватбанку") і банки з приватним капіталом - 0,91 мільярда гривень. Банки з іноземним капіталом отримали чистий збиток в 0,03 мільярда гривень через збиткову діяльність банків з державним російським капіталом, сукупний фінансовий збиток яких становив 6,28 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, банківська система України у 2016 році оновила історичний максимум за збитками, отримавши негативний результат на рівні 159 мільярдів гривень. З урахуванням неплатоспроможних банків, збиток банківської системи становив 160,143 мільярда гривень.

Попередній рекордний збиток банківської системи України був зафіксований в 2015 році, коли негативний фінансовий результат працюючих банків становив 66,6 мільярда гривень.