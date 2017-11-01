Федрезерв США зберіг базову ставку без змін

Комітет з відкритого ринку (FOMC) ФРС США за підсумками дводенного засідання залишив ключову процентну ставку (federal funds rate) без змін на рівні 1-1,25% річних. Про це повідомляється на сайті американського регулятора, передає РБК.

Читайте такожФедеральна резервна система США підвищила ставку вдруге з початку року

На двох попередніх засіданнях (26 липня і 20 вересня поточного року) також було прийнято рішення про збереження ставки.

За підсумками зустрічі FOMC цього разу не проходить прес-конференції голови ФРС Джаннет Йеллен, ні публікації оновлених прогнозів щодо економічного зростання в США.

Рішення ФРС співпало з очікуваннями учасників ринку. Ринок ф'ючерсів на ставку ФРС, що торгуються на чиказькій біржі CME, вдень 1 листопада свідчив, що гравці очікували збереження ставки з імовірністю в 99%.