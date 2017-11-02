Боротьба з інфляцією: Рада Нацбанку вважає дії НБУ недостатніми

Рада Національного банку України вважає недостатніми дії правління НБУ з досягнення інфляційних цілей на поточний рік у межах 8% плюс/мінус 2 процентних пункту. Про це йдеться у повідомленні на сайті Нацбанку за підсумками засідання Ради.

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"Рада констатував недостатність дій правління з досягнення інфляційних цілей. Для забезпечення зниження споживчої інфляції до цільових орієнтирів були задіяні не всі монетарні інструменти", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, ще на початку третього кварталу цього року Рада зазначала ймовірність підвищення інфляційного тиску й необхідність активного використання наявних інструментів грошово-кредитної політики з метою стримування інфляції в цільових межах.

"Проте, враховуючи необхідність балансування між нівелюванням інфляційних ризиків і підтримкою економічного зростання, Національний банк протягом останніх трьох місяців не вдавався до проведення більш жорсткої грошово-кредитної політики, а тільки утримувався від її пом'якшення. Національний банк підвищив облікову ставку до 13,5% річних тільки в кінці жовтня", - йдеться в повідомленні.

Рада вважає доцільним задіювати всі засоби і методи грошово-кредитної політики з метою досягнення певних цільових орієнтирів з інфляції, при цьому в межах мандата Національного банку сприяти економічному зростанню.

Рада вказав на необхідність подальшого розвитку і посилення функції прогнозування в Національному банку України, координації прогностичної функції з центральними органами виконавчої влади. Оскільки, зазначають в Раді, недосконалість розрахунку і прогнозування макроекономічних показників може впливати на особливості здійснення грошово-кредитної політики.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня Національний банк підвищив прогноз зростання реального ВВП України в 2017 році до 2,2% з 1,6%, прогнозованих раніше, а також щодо інфляції на кінець року - до 12,2% з 9,1%, прогнозованих раніше.