У Раді Нацбанку назвали можливі загрози стабільності гривні

Високий рівень ліквідності в банківському секторі України, а також історично висока ліквідність на рахунках держави можуть потенційно загрожувати стабільності гривні. Про це йдеться в повідомленні на сайті Національного банку за підсумками засідання Ради НБУ.

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"Ліквідність банківської системи продовжує перебувати на безпрецедентно високому рівні. При цьому банки вкладають кошти в депозитні сертифікати Національного банку україни та державні цінні папери... Уряд накопичив історично високі залишки коштів на казначейському рахунку в Національному банку. Кошти місцевих бюджетів продовжують розміщуватися на депозитах банків замість розширення інвестування реального сектора економіки", - йдеться в повідомленні.

Рада відзначила, що такі обсяги ліквідності свідчать про формування "монетарного навісу", який сконцентрований в банківській системі і державному секторі.

"Враховуючи поточний стан грошово-кредитного ринку, витрачання коштів урядом протягом короткого періоду часу, як це традиційно відбувалося наприкінці року, може мати суттєвіші ризики стабільності грошової одиниці України, ніж у попередні роки", - йдеться в повідомленні.

Рада Національного банку україни відзначає необхідність проведення моніторингу стану грошово-кредитного та валютного ринків, ліквідності банківської системи та її основних факторів впливу, а також необхідність посилення координації грошово-кредитної та бюджетної політики з метою недопущення різкого збільшення пропозиції коштів та посилення інфляційних ризиків.

Як повідомляв УНІАН, національна валюта України, за місяць, за станом на 30 жовтня, подешевшала до долара США за офіційним курсом на 1,3%.