Bitcoin б'є рекорди - його вартість перевищила $7 тисяч

Курс биткоина вперше перевищив 7000 доларів. Зараз вартість кріптовалюти становить 7027 доларів, повідомляє AIN.ua.

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Курс біткойна продовжує стрімко зростати. Ще вчора його вартість перевищила 6600 доларів, а сьогодні досягла рекордної позначки в 7000 доларів. За дві доби ціна кріптовалюти зросла на 800 доларів.

Біткойн зростає на тлі новини про те, що одна з найбільших бірж фінансових деривативів CME Group до кінця року запустити торги ф'ючерсами на біткойн. Ще одна можлива причина - скупка біткойну перед майбутнім форком Bitcoin2х, який відбудеться до кінця місяця.