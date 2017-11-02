Гривня наблизилася до психологічної позначки 27 за долар

У четвер, 2 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 26,92/26,94 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилося на рівні 31,33/31,36 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4602/0,4611 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 26,9340 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 248 угод на суму 127,54 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 1 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,88/26,89 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 31,23/31,285 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4602/0,4611 грн/рубль.