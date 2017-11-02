Житомирська облрада внесла зміни до облбюджету-2017 для вирішення проблемних питань регіону

Житомирська обласна рада внесла ряд змін до обласного бюджету на цей рік, щоб вирішити ряд проблемних питань регіону. Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення сьогодні проголосували більшість депутатів обласної ради.

«Депутати підтримали зміни до обласного бюджету на 2017 рік, спрямувавши кошти від перевиконання в сумі понад 21 млн грн та кошти на видатки за власними пропозиціями у сумі майже 7 мільйонів гривень», - уточнили УНІАН у прес-службі обласної ради.

Читайте такожПрезентація Стратегії розвитку Баранівської міської об’єднаної територіальної громади та Схеми планування її території

У результаті внесення змін до бюджету, обласна рада вирішила низку проблемних питань.

Зокрема, 5 млн грн виділено на додаткову потребу на оплату працівників установ закладів охорони здоров’я.

На усунення наслідків стихійного лиха у Бердичівському районі Бердичівський геріатричний пансіонат отримає 410 тис. грн.

Продовжуються ремонтні роботи, а саме - реконструкція футбольного поля та благоустрій території центрального стадіону у Житомирі - на ці заходи депутати виділили 1 млн грн.

Окрім цього, в обласний бюджет надійшли гроші від перевиконання митних платежів на суму 28 млн грн, які депутати спрямували на ремонт автомобільних доріг місцевого значення.

Також було перерозподілено субвенцію з державного бюджету.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирській області направлять 1,7 мільйона гривень на компенсації тваринникам за апарати індивідуального доїння.