Банк Англії вперше за 10 років підняв базові ставки

Регулятор повідомив, що сім чиновників підтримали підйом ключової ставки до 0,50 відсотка з 0,25 відсотка, тоді двоє висловилися проти. У результаті ставка повернулася до рівня, на якому перебувала до серпня 2016 року - тоді Банк Англії знизив її після несподіваного рішення британців вийти з Євросоюзу, повідомляє Reuters.

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"Підвищення стало першим із 2007 року, коли вибухнула глобальна фінансова криза, що занурила Британію до найтяжчої за кілька десятиліть рецесії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що більшість членів Комітету з монетарної політики центробанку, включаючи голову регулятора Марка Карні, вирішили, що час почати посилювати політику, попри слабкі показники британської економіки в 2017 році.

"Комітет з монетарної політики тепер вважає доречним помірне посилення монетарної політики, щоб надійно повернути інфляцію до цільового рівня", - йдеться в заяві Банку Англії.

"Всі члени згодні, що будь-які майбутні підвищення облікової ставки будуть поступовими і обмеженими за масштабом".

Більшість економістів, опитаних Reuters, прогнозували підвищення ставки на листопадовому засіданні, однак майже 75 відсотків з них вважають, що робити це поки зарано, враховуючи істотну невизначеність навколо Brexit та слабке зростання зарплат.

Банк Англії повідомив, що рішення вийти з ЄС вже має "значний вплив" на економічний прогноз.

Регулятор повідомив, що чекає повернення інфляції до цільового рівня близько 2 відсотків, тільки якщо облікова ставка буде підвищуватися відповідно до обережних очікувань фінансових ринків.

Це означає, що до 2020 року ставки мають досягти 1 відсотка, а в 2018 році ймовірно одне підвищення на 25 базисних пунктів, свідчать прогнози Банку Англії.

Центробанк очікує зростання ВВП Великобританії на 1,6 відсотка в 2018 році і на 1,7 відсотка в 2019-м. До початку фінансової кризи зростання економіки країни зазвичай перевищував 2 відсотки.