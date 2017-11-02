Рішення про спецконфіскацію $1,5 мільярда Януковича і Ко залишили в секреті

Окружний адміністративний суд Києва відмовився скасувати постанову Військової прокуратури про засекречення рішення Краматорського міського суду Донецької області про спецконфіскацію 1,5 млрд доларів екс-президента Віктора Януковича і його оточення.

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Про це йдеться в рішенні суду в єдиному реєстрі судових рішень.

Згідно з матеріалами, суд отримав позов громадської організації "Центр протидії корупції" до військового прокурора сил антитерористичної операції, державного підприємства "Інформаційні судові системи", Державної судової адміністрації та до генерального прокурора Юрія Луценка з проханням визнати протиправною і скасувати постанову прокурора Військової прокуратури сил АТО від 21 березня про застосування заходів безпеки до осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, в якій і було винесено рішення про спецконфіскацію. Також громадська організація просила зобов'язати Державну судову адміністрацію і державне підприємство "Інформаційні судові системи" оприлюднити рішення Краматорського міського суду від 28 березня 2017 року і скасувати рішення Луценка про визнання держтаємницею описової частини вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28 березня.

Розглянувши позовну заяву, суд відмовив у відкритті провадження в частині визнання необґрунтованою і скасування постанови Військової прокуратури про застосування заходів безпеки, на підставі якої було засекречено рішення про спецконфіскацію коштів.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня набрало чинності рішення суду про перерахування додержавного бюджету 1,5 млрд доларів, арештованих на рахунках Януковича і його оточення.