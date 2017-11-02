"Покращення" вже близько: в листопаді 3 мільйони пенсіонерів отримають "підвищену" на 140 гривень пенсію

У результаті пенсійної реформи близько 3,3 млн пенсіонерів отримають доплати до пенсії від 10 до 140 гривень, однак Пенсійний фонд вирішив почати виплати цій категорії пенсіонерів не в жовтні, як всім іншим, а в листопаді, але з урахуванням двох місяців.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики України.

«У жовтні 6,9 млн пенсіонерів отримали щомісячну доплату до пенсії в розмірі понад 140 грн. Ті ж, у кого розмір підвищення менший, отримають доплату за жовтень з підвищеним розміром у листопаді», - йдеться в повідомленні.

Про те, що таке рішення було прийнято владою повідомив у четвер вранці в програмі "Сніданок з "1+1" голова правління Пенсійного фонду України Олексій Зарудний.

Однак, голова Пенсійного фонду не уточнив, з якою метою пенсіонерам з мінімальним розміром доплати виплати перенесли на листопад, у той час, коли всім іншим підвищені пенсії виплатили ще в жовтні.

Як повідомляв УНІАН, в результаті пенсійної реформи вже в жовтні провели перерахунок пенсій, для 4,795 мільйона пенсіонерів з 10,2 мільйона підвищення не перевищило 200 гривень.

При цьому підвищення пенсій від 200 гривень до 500 гривень торкнулося 2 мільйонів 069,8 тисячі осіб. Ще 1,2 мільйона пенсіонерам пенсія буде підвищена від 500 гривень до 1000 гривень. Більше тисячі гривень підвищення пенсій торкнулося 2,082 мільйона пенсіонерів.

Закон про пенсійну реформу був прийнятий Верховною Радою 3 жовтня і набув чинності 11 жовтня 2017 року. Цей документ встановлює вимоги до мінімального страхового стажу для виходу на пенсію і передбачає автоматичний перерахунок пенсій за новою формулою.

Прем'єр Володимир Гройсман відразу після прийняття пенсійної реформи, заявив, що зміни пенсійного законодавства є збалансованими і дозволять поліпшити якість життя пенсіонерів. Прийняття в Україні пенсійної реформи продиктовано необхідністю співпраці з Міжнародним валютним фондом, який вимагає від України скоротити дефіцит Пенсійного фонду.