Нацкомісія з цінних паперів не підтримала законопроекти про легалізацію криптовалют

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) наполягає на доопрацюванні поданих до Верховної Ради законопроектів про криптовалюти. Про це йдеться в повідомленні на сайті комісії.

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Зокрема, комісія зазначає, що використання терміну «криптовалюта» в законодавстві є невиправданим, оскільки за своєю суттю це поняття є результатом фінансового інжинірингу і не є «валютою», у зв'язку з чим вважає більш доцільним вживання терміна «криптоодиниця».

НКЦПФР зазначила, що правовий статус «криптовалюти» у розвинених країнах відрізняється, і зазвичай криптовалюта розглядається як фінансовий інструмент, інвестиційний актив, рідше товар. Саме таке визначення комісія бачить найбільш прийнятним.

Нацкомісія також вважає недоцільним запропоноване законопроектами жорстке регулювання.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня група з п'яти депутатів подала до Верховної Ради законопроект №7183 «Про обіг криптовалют в Україні».

Віртуальна валюта Bitcoin є однією з найпопулярніших альтернатив традиційним валютам, яку часто називають криптовалютою або віртуальною валютою. Bitcoin можуть використовувати для оплати товарів або послуг у продавців, готових їх брати. Валюта не має єдиного емісійного центру. Емісія криптовалюти Bitcoin повністю децентралізована і може бути здійснена випадковим чином будь-яким клієнтом системи за допомогою використання обчислювальних потужностей електронного обладнання для підтримки роботи системи.

На сьогоднішній день у світі існує понад 1100 криптовалют, загальна капіталізація цього ринку - 133 млрд дол.