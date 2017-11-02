Долар і євро дорожчають: гривня опустилася на міжбанку та в офіційних курсах

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 3 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

Читайте такожГривня в жовтні подешевшала до долара на 1,3% - Нацбанк назвав причини

100 USD США – 2693.1378 (2 листопада – 2687.8403)

100 EUR – 3136.1590 (2 листопада – 3121.1202)

10 RUR – 4.6364 (2 листопада – 4.6218)

У четвер, 2 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,93/26,95 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановлися на рівні 31,40/31,43 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4602/0,4611 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,9314 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 508 угод на суму 311,66 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,92/26,94 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 31,33/31,36 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4602/0,4611 грн/рубль.