У Нью-Йорку заарештували уродженця України за звинуваченням у шахрайстві з криптовалютою

Уродженця України, бруклінського бізнесмена Максима Заславського 1 листопада заарештували за звинуваченням у шахрайстві при проведенні ICO – первинному розміщенні криптовалют. Про це повідомила прокуратура Східного округу Нью-Йорка, передає Gordonua.com.

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Згідно з даними слідства, одна зі структур Заславського – REcoin Group Foundation – пропонувала інвесторами купити криптовалюту REcoin, нібито забезпечену нерухомістю. За схожою схемою було організовано ICO ще однієї структури бізнесмена – Diamond Club World Reserve (DRC World). Стверджувалося, що компанія буде вкладати отримані гроші в алмази.

Інвесторам обіцяв великий прибуток, але ні в першому, ні в другому випадку отримані гроші не вкладалися в реальні активи, прийшли до висновку прокурори. За даними Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), яка порушила адміністративну справу, Заславський залучив $300 тис.

Активи підприємця і його компаній заморозили. Заславському загрожує заборона на участь у продажу цифрових активів. Також йому доведеться повернути кошти інвесторам.

Заславський коментарі Anycoin.news заявив, що "звинувачення позбавлені підстав". За його словами, SEC пропустила питання з регулюванням криптовалют і зараз намагається надолужити згаяне, вибравши його в якості "цапа відбувайла".

Як повідомляв УНІАН, в Україні нацкомісія з цінних паперів не підтримала законопроекти про легалізацію криптовалют.