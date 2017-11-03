У Пенсійному фонді похвалилися перевищенням плану наповнення свого бюджету

Наповнення бюджету Пенсійного фонду в січні - жовтні цього року на 13,9%, або на 15,5 млрд грн перевищило план і становило 126,9 млрд грн, повідомила прес-служба Пенсійного фонду України.

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Згідно з повідомленням, надходження від єдиного соціального внеску (ЄСВ) становили 123,4 млрд грн, що на 15,4% (або на 16,4 млрд грн) більше від фактичних показників минулого року.

У прес-службі відзначили, що голова правління Пенсійного Фонду України Олексій Зарудний наголосив на важливості подальшої інформаційно-роз'яснювальної кампанії про зміни в пенсійному законодавстві, оскільки тепер особливої важливості набуває легальне працевлаштування, яке забезпечує наявність страхового стажу, необхідного для призначення пенсії.

«Ситуація така, що сьогодні підвищення пенсій мають ті люди, які отримували гарну легальну зарплату і чесно сплачували страхові внески. І це є приводом замислитися тим людям, яким залишилося не так довго до пенсії: повинна бути сплата страхових внесків до Пенсійного фонду. Сьогодні в цьому з'явився сенс», - процитувала прес-служба Зарудного.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня поточного року Верховна Рада України внесла зміни до Бюджетного кодексу України у зв'язку з ухваленням закону про пенсійну реформу. За словами міністра соціальної політики Андрія Реви, метою цього закону є уточнення положень щодо видатків, які здійснюються з Державного бюджету України, а також щодо покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду України.

Згідно з постановою Кабінету міністрів, витрати Пенсійного фонду в 2017 році визначені в сумі 284 млрд грн. Власні доходи Пенсійного фонду повинні в цілому становити 141,9 млрд грн, включаючи відрахування Єдиного соціального внеску (ЄСВ) в обсягу 136,3 млрд грн.

Дефіцит Пенсійного фонду очікується на рівні 141,3 млрд грн.