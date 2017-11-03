У Нацбанку підрахували, на скільки підвищення пенсій прискорить інфляцію

Осучаснення пенсій, яке проводиться в Україні з жовтня, може додатково прискорити інфляцію в 2018 році на 0,3-0,6 п. п. Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України за жовтень.

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НБУ зазначив, що, за оцінками уряду, на осучаснення пенсій у четвертому кварталі 2017 року може знадобитись додатково 20 млрд грн.

"Враховуючи, що ефекти на бюджет від збільшення видатків на пенсії будуть компенсовані за іншими статтями (дефіцит бюджету зберігається менше 2,5% ВВП у 2017 і 2018 роках), за оцінками Національного банку підвищення пенсій матиме нейтральний вплив на реальні темпи зростання економіки, проте спричинить помірний тиск на рівень споживчих цін (додатково 0,3-0,6 п. п. у річну споживчу інфляцію в 2018 році)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, закон про пенсійну реформу набув чинності 11 жовтня 2017 року. Цей документ вводить вимоги до мінімального страхового стажу для виходу на пенсію й передбачає підвищення пенсій 9 млн пенсіонерам на суму від 200 до 1000 грн вже з жовтня.

Національний банк підвищив прогноз щодо інфляції на кінець 2017 року - до 12,2% із 9,1%, прогнозованих раніше, в 2018 році - до 7,3% із 6%, прогнозованих раніше.