Фіскальна служба похвалилася збільшенням відрахувань до держбюджету
За 10 місяців поточного року ДФС спрямувала до загального фонду державного бюджету 608,6 млрд грн.
Державна фіскальна служба України (ДФС) за 10 місяців цього року спрямувала до загального фонду державного бюджету 608,6 млрд грн, що на 128,7 млрд грн, або 27%, більше, ніж за відповідний період минулого року.
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Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив в.о. голови ДФС Мирослав Продан.
«У процентному співвідношенні зростання становить майже 27%. При тому, що фактично курсова різниця щодо минулого року коливається на рівні 3,9%, ми цю статистику також відстежуємо, надходження надзвичайно збільшилися загалом по ДФС», - зазначив Продан.
За його словами, зростання відбувається завдяки тому, що економіка України виходить із тіні.
"Гроші, які раніше губилися на схемах із фіктивним ПДВ і «мінімізації» митних платежів, тепер спрямовуються до бюджету. Отже, уряд отримує додаткові кошти на соціальні програми", - підкреслив Продан.
Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України в січні-жовтні 2017 року одержав 647,4 млрд грн доходів, що на 5,2% більше бюджетного розпису на цей період.