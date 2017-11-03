"План Маршалла" для України: у Литві розповіли про обговорення фінансування із ЄС

Литва планує продовжити переговори з депутатами Європарламенту і парламентами країн - членів Європейського Союзу, європейськими політичними партіями, Європейською комісією та іншими інститутами про можливість включення до бюджету ЄС на 2020-2027 роки фінансування так званого «Плану Маршалла» для України, що передбачає інвестиції в реальний сектор економіки.

Про це повідомляється на урядовому порталі з посиланням на слова голови комітету з питань національної безпеки і оборони Сеймасу Литви Вітаутаса Бакаса в складі делегації литовських депутатів у ході зустрічі з віце-прем'єром України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванною Климпуш-Цинцадзе.

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«Європейський план для України - це реальність», - наголосив Бакас.

За його словами, план фінансової допомоги Україні та інвестицій є одним з головних питань на будь-яких переговорах представників Литви з європейськими партнерами. Він зазначив, що нині можна впевнено говорити про чітке усвідомлення в ЄС необхідності такої допомоги. Тому у Сеймасі Литви планують продовжити переговори з усіма зацікавленими сторонами для опрацювання цього питання і вивчення способів надання відповідної фінансової підтримки.

Як повідомляв УНІАН, підготовлений Литвою «план Маршалла» для України розрахований на перспективу до 10 років і передбачає як мінімум 5 млрд євро прямих інвестицій у розвиток економіки щорічно для забезпечення економічного зростання в 6-8%.

Раніше в уряді заявляли, що фінальний проект плану має бути запропонований до Саміту «Східного партнерства», який відбудеться в Брюсселі 24 листопада. Кошти на реалізацію плану Україна спільно з Литвою планують залучити від пулу міжнародних партнерів та інвесторів, серед яких - ЄС, США, Канада, Японія, Європейський інвестиційний банк, фінансові інститути Литви та інші організації.