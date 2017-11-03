МВФ назвав 4 умови для отримання Україною п'ятого траншу

Міжнародний валютний фонд продовжує вивчати прийняту Верховною Радою пенсійну реформу на предмет її відповідності цілям програми співпраці з Україною.

Читайте такожНБУ очікує черговий транш МВФ у першому кварталі 2018 року

Про це повідомив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман на форумі в Києві.

Закон про пенсійну реформу вже ухвалено, але ми все ще його вивчаємо, щоб зрозуміти, наскільки закон відповідає цілям програми, які було встановлено», - сказав представник МВФ.

За словами Люнгмана, для завершення четвертого перегляду програми й отримання п'ятого траншу Україна повинна забезпечити стійкість пенсійної системи в результаті реформи, ухвалити законодавство про приватизацію, змінити ціни на газ відповідно до раніше узгоджених умов, а також створити антикорупційний суд.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада в жовтні ухвалила закон про пенсійну реформу, яка разом із введенням вимог до мінімального страхового стажу для виходу на пенсію передбачає й підвищення пенсій на 200-1000 грн для 9 млн пенсіонерів. Програма співробітництва з Міжнародним валютним фондом передбачає ухвалення пенсійного законодавства, яке в перспективі забезпечить бездефіцитність Пенсійного фонду.

МВФ у березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 млрд дол. У рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитних транші на загальну суму 8,7 млрд дол.