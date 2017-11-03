Гривня опустилася до 26,97 за долар

У п'ятницю, 3 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,95/26,97 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 31,38/31,41 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4612/0,4619 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 26,9661 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 192 угоди на суму 135 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 2 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,93/26,95 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 31,40/31,43 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4602/0,4611 грн/рубль.