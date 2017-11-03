США відключили від своєї фінсистеми китайський банк за співпрацю з КНДР

Департамент міністерства фінансів США по боротьбі з фінансовими злочинами (FinCEN) опублікував остаточне рішення про блокування в межах своєї фінансової системи китайського Bank of Dandong, співробітничав з Північною Кореєю, повідомляє Прайм.

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"Сьогоднішні дії спрямовані на захист фінансової системи США від незаконних схем, використовуваних Північною Кореєю для ухилення від санкцій та фінансування програм озброєння", - наводяться в повідомленні слова міністра фінансів США Стівена Мнучіна.

"Банки і підприємства по всьому світу повинні взяти до відома, що необхідно проявляти пильність щодо спроб Північній Кореї здійснювати незаконне фінансування і торгівлю", - заявив міністр.

Наприкінці червня FinCEN виявив, що Bank of Dandong виступав в якості шлюзу, через який КНДР отримувала доступ до американської та міжнародної банківських систем, незважаючи на санкції з боку США та ООН. Зокрема, банк сприяв операціях на мільйони доларів між компаніями, які беруть участь у виробництві зброї масового знищення та балістичних ракет для КНДР, повідомляється в релізі.

Китайський Bank Of Dandong займається наданням низки банківських послуг, у тому числі депозитних, кредитних, розрахункових. Штаб-квартира банку розташована в окрузі Даньдун, поряд з кордоном з КНДР, в провінції Ляонін.