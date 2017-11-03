США відключили від своєї фінсистеми китайський банк за співпрацю з КНДР

13:28, 03 листопада 2017
Фінанси
129

Дії спрямовано на захист фінсистеми США від схем, які використовує Північна Корея для ухилення від санкцій та фінансування програм озброєння.

Ілюстрація REUTERS

Департамент міністерства фінансів США по боротьбі з фінансовими злочинами (FinCEN) опублікував остаточне рішення про блокування в межах своєї фінансової системи китайського Bank of Dandong, співробітничав з Північною Кореєю, повідомляє Прайм.

Читайте також"Відрізати Північну Корею економічно": США готують нові санкції проти КНДР

"Сьогоднішні дії спрямовані на захист фінансової системи США від незаконних схем, використовуваних Північною Кореєю для ухилення від санкцій та фінансування програм озброєння", - наводяться в повідомленні слова міністра фінансів США Стівена Мнучіна.

"Банки і підприємства по всьому світу повинні взяти до відома, що необхідно проявляти пильність щодо спроб Північній Кореї здійснювати незаконне фінансування і торгівлю", - заявив міністр.

Наприкінці червня FinCEN виявив, що Bank of Dandong виступав в якості шлюзу, через який КНДР отримувала доступ до американської та міжнародної банківських систем, незважаючи на санкції з боку США та ООН. Зокрема, банк сприяв операціях на мільйони доларів між компаніями, які беруть участь у виробництві зброї масового знищення та балістичних ракет для КНДР, повідомляється в релізі.

Китайський Bank Of Dandong займається наданням низки банківських послуг, у тому числі депозитних, кредитних, розрахункових. Штаб-квартира банку розташована в окрузі Даньдун, поряд з кордоном з КНДР, в провінції Ляонін.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #санкції проти КНДР