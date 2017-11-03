МВФ оцінив втрати України від корупції

Україна втрачає близько 2% економічного зростання щороку внаслідок корупції, заявив представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман на форумі в Києві.

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«За нашими підрахунками, корупція в Україні щорічно призводить до втрати близько 2% економічного зростання», - сказав Люнгман.

За його словами, усунення корупції є одним із першочергових завдань, виконання якого дасть змогу значно прискорити зростання ВВП у країні.

Як повідомляв УНІАН, МВФ наполягає на створенні антикорупційного суду в Україні, а також демонстрації конкретних результатів у боротьбі з корупцією для продовження програми кредитування.

Всесвітній банк і Міжнародний валютний фонд прогнозують зростання ВВП України в 2017 році на 2%.

У 2016 році ВВП України зріс на 2,3%, при цьому зростання було зафіксовано вперше за останні 4 роки. У грошовому вираженні 2% ВВП України становить понад 2 млрд дол.