Житомирська влада розподілила 15,7 мільйона гривень субвенції з державного бюджету на пільгові виплати та житлові субсидії населенню

Сьогодні виконком Житомирської міськради розподілив двом районам 15,7 млн грн субвенції з державного бюджету на пільгові виплати та житлові субсидії населенню. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, 3 листопада у Житомирі під головуванням міського голови Сергія Сухомлина відбулося позачергове засідання виконавчого комітету міської ради. На ньому виконком розподілив 15 млн 734 тис. грн державної субвенції місцевим бюджетам. Ці кошти були виділені Житомиру додатково вчора на сесії Житомирської обласної ради.

«Кошти спрямують для надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу та послуг теплопостачання, тощо», - повідомляють у прес-службі міськради.

У результаті такого розподілу грошей бюджет Богунського району Житомира отримає 7 млн 111 тис. 554 грн, а бюджет Корольовського району – 8 млн 622 тис. 446 грн.