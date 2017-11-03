Нацбанк очікує понад $2 мільярди прямих іноземних інвестицій

Національний банк України очікує, що чистий приплив прямих іноземних інвестицій в економіку за підсумками року становитиме 2,1 мільярда доларів. Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України за жовтень.

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На думку регулятора, приплив збільшиться завдяки покращенню інвестиційного клімату в країні.

"У 2017 році надходження прямих іноземних інвестицій очікуються в розмірі 2,1 мільярда доларів США, з них до реального сектору буде направлено 1,1 мільярда доларів США. В 2018-2019 роках очікується продовження зростання таких надходжень до 3 мільярдів доларів США", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, чистий приплив прямих іноземних інвестицій у січні-вересні становить 1,6 мільярда доларів, що на 40% більше аналогічного періоду минулого року в розмірі 1,15 мільярда доларів.