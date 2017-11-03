Ділова активність у Британії досягла 6-місячного максимуму

Індекс ділової активності (PMI) IHS Markit/CIPS в сфері послуг у Великобританії зріс у жовтні 2017 року до 55,6 пункту з 53,6 пункту у вересні, що є найвищим показником з квітня і найбільшим місячним зростанням з серпня 2016 року, повідомляє Росбалт.

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"Показник перевищив всі прогнози опитаних Reuters економістів і просунувся далі позначки 50, яка відокремлює зростання активності в секторі від її скорочення", - йдеться в повідомленні.

Індекс сектора послуг послідувало за публікацією позитивних даних PMI промислового і будівельного секторів. У сукупності ці дані говорять про щоквартальне зростання економіки Британії на 0,5%, зазначили в IHS Markit.

"Це зростання перевищує збільшення на 0,4%, яке було зафіксовано в III кварталі року. Якщо таке зростання виявиться стійким, то зростання економіки Британії перевищить мінімальний за 4 роки річний показник збільшення на 1,5%", - підкреслюється в повідомленні.

Видання нагадує, що ВВП Великобританії в III кварталі 2017 року, з першою оцінкою, збільшився в річному вираженні на 1,5%, а в квартальному - на 0,4%.