Економіка України зросла в третьому кварталі на 2% - НБУ
Регулятор очікує, що в 2017 році економічне зростання буде близьким до минулорічного - 2,2%, а в 2018 і 2019 роках зростання ВВП прискориться на 3,2% і 3,5% відповідно.
Національний банк України оцінює зростання ВВП України в третьому кварталі 2017 року в 2%. Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України за жовтень.
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НБУ зазначає, що зростання економіки у третьому кварталі сповільнилося після зростання на 2,3% у другому кварталі.
Регулятор очікує, що в 2017 році економічне зростання буде близьким до минулорічного - 2,2%, а в 2018 і 2019 роках зростання ВВП прискориться на 3,2% і 3,5% відповідно.
Як повідомляв УНІАН, Національний банк підвищив прогноз зростання реального ВВП України в 2017 році до 2,2% з 1,6%, прогнозованих раніше, а також щодо інфляції на кінець року - до 12,2% з 9,1%, прогнозованих раніше.
За даними Держстату, ВВП України в другому кварталі 2017 року в річному вираженні зріс на 2,3%, у першому кварталі - на 2,5%.