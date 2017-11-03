Нацбанк продовжує опускати офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 6 листопада Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2696,2647 (3 листопада – 2693,1378)

100 EUR – 3143,0358 (3 листопада – 3136,1590)

10 RUR – 4,6146 (3 листопада – 4,6364)

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Як повідомляв УНІАН, 3 листопада котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,95/26,97 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 31,37/31,39 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4602/0,4611 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 26,9626 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 510 угод на суму 327,04 мільйона доларів.