Ліквідацію "Єврогазбанку" та банку "УФС" продовжили ще на рік

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив на рік ліквідацію "Єврогазбанку" і банку "Український фінансовий світ" ("УФС"), говориться в повідомленні на сайті фонду.

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Згідно з повідомленням, ліквідація "Єврогазбанку" продовжено до 17 листопада 2018 року включно, а банку "УФС" – до 12 листопада 2018 року включно. На такий же термін продовжено повноваження ліквідатора банків Романа Оберемко.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію до банку "Український фінансовий світ" (УФС) на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним у 2014 році, банк "УФС" працював на ринку України з 2003 року і входив до групи невеликих фінустанов. У квітні 2014 року до складу його основних акціонерів увійшли дві кіпрські компанії - Zipernot Ltd і Themida Consulting Ltd. За інформацією ЗМІ, власником банку є Павло Климець, який володіє горілчаною компанією "Олімп" і в минулому народний депутат Верховної Ради України від Партії регіонів.

Фонд гарантування почав ліквідацію "Єврогазбанку" 18 листопада 2015 року. До цього з 17 липня в банку працювала тимчасова адміністрація.

"Європейський газовий банк" ("Єврогазбанк", м. Київ) працює на ринку України з 2006 року і входив до групи середніх банків за обсягом активів.

Основним власником банку був бізнесмен Олексій Івченко, який очолював правління НАК "Нафтогаз України" в 2005-2006 роках, і члени його сім'ї.