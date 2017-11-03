Порошенко задекларував понад 1 мільйон доходів від вкладів у банку

Президент України Петро Порошенко задекларував понад 1 млн грн доходів, отриманих від вкладів у ПАТ "Міжнародний інвестиційний банк". Відповідна декларація Порошенка з'явилася в Єдиному державному реєстрі декларацій 3 листопада.

В оприлюдненій декларації вказані відсоткові доходи в розмірі 80 913 грн, 97 151 грн, 314 584 грн і 589 845 грн, отриманих від вкладів у ПАТ "Міжнародний інвестиційний банк".

Таким чином, глава держави задекларував свої доходи на загальну суму 1 082 493 грн.

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Як повідомляв УНІАН, «Міжнародний інвестиційний банк», який працює на ринку України з 2008 року і ключовим власником якого є Порошенко, в січні-вересні 2017 року отримав 78,364 млн грн прибутку, що в 2,5 разу вище за показник за аналогічний період попереднього року.

За 2016 рік Порошенко задекларував 12,2 млн грн доходів, з яких заробітна плата становить 366, 3 тис. грн.

У 2015 році Порошенко задекларував 62,162 млн грн доходів.