В уряді розповіли, коли слід очікувати підвищення соціальних пенсій та виплат інвалідам

Наступне підвищення соціальних пенсій, в тому числі і виплат інвалідам, очікується 1 грудня 2017 року. Про це повідомив віце-прем’єр Павло Розенко, передає «112.ua».

За його словами, соціальні пенсії будуть збільшуватись разом із збільшенням прожиткового мінімуму.

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"На сьогодні в умовах пенсійної реформи перераховувались лише трудові пенсії. Соціальні пенсії, зокрема виплати інвалідам, будуть збільшуватися зі збільшенням прожиткового мінімуму. Наступне збільшення прожиткового мінімуму у нас відбувається із 1 грудня цього року. Тому відповідні виплати будуть збільшуватися з 1 грудня", – зазначив він.

При цьому чиновник також заявив, що у питанні підвищення пенсій будуть подальші осучаснення.

Яук повідомляв УНІАН раніше, осучаснення пенсій, яке проводиться в Україні з жовтня, може додатково прискорити інфляцію в 2018 році на 0,3-0,6 п. п. Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України за жовтень.

НБУ зазначив, що, за оцінками уряду, на осучаснення пенсій у четвертому кварталі 2017 року може знадобитись додатково 20 млрд грн.