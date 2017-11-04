Капіталізація ринку криптовалют перевищила $200 мільярдів

17:40, 04 листопада 2017
Фінанси
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Істотний внесок у подолання 200-мільярдної планки внесли біткойни, чия сукупна вартість за тиждень зросла більш ніж на чверть, перевищивши $124 мільярдів.

Иллюстрация REUTERS

Сукупна вартість ринку криптовалют досягла на цьому тижні рекордного показника в 200 мільярдів доларів, повідомляє ТАСС з посиланням на сайт Coinmarketcap.

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За даними сайту, на 3 листопада вартість даного ринку становить 200,313 мільярда доларів.

Істотний внесок у подолання 200-мільярдної планки внесли біткойни, чия сукупна вартість лише за останні сім днів зросла більш ніж на чверть, перевищивши 124 мільярдів доларів.

При цьому зараз курс основної криптовалюта наближається до 7,3 тисячі доларів, коли на початку року він становив менше 1 тисячі доларів.

Як повідомляв УНІАН, раніше Нацбанк попередив українців про ризики використання криптовалюти, оскільки її статус наразі не визначено і регулятор продовжує роботу над цим питанням.

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Теги: #біткойн#біткойн в Україні