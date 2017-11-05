Панамагейт-2: консорціум журналістських розслідувань оприлюднив нові "документи з райських островів"

Міжнародний консорціум журналістських розслідувань оприлюднив новий масив документів, який за масштабом можна порівняти з "панамським досьє".

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Результати розслідування, що отримало назву "Райські досьє" (Paradise Papers), опубліковано сьогодні, повідомляє Deutsche Welle.

Репортери, які входять до Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань, викрили нові схеми ухилення від сплати податків високопоставлених політиків, вивчивши близько 13,4 мільйона секретних документів.

Викриття, що за своїм масштабом можна порівняти з "панамським досьє", проливає, зокрема, світло й на ділові зв'язки високопоставлених членів адміністрації американського лідера Дональда Трампа з російськими наближеними президента Володимира Путіна.

Так, у розслідуванні фігурує ім'я американського міністра торгівлі Вілбура Росса, якого пов'язують комерційні інтереси з компанією Navigator Holdings, що базується у Великій Британії та співпрацює з найбільшим нафтохімічним холдингом Росії "Сибур".

"Панамські досьє" були оприлюднені Міжнародним консорціумом журналістських розслідувань навесні 2016 року. В них йдеться про численні офшорні компанії, що використовуються лідерами держав, політиками, знаменитостями, відомими спортсменами. Розслідування базується на 2,6 терабайта даних, які включають у себе 11,5 млн документів, викрадених із серверів фірми Mossack Fonseca - одного з провідних реєстраторів офшорів у світі. Документи викликали великий резонанс у багатьох країнах.