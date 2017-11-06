Paradise Papers: багатії сховали в офшорах майже 8 трильйонів євро

Світові олігархи заховали в офшорах майже 8 трильйонів євро. Про це йдеться в "Paradise Papers" («Файли з райських островів» - ред), які були оприлюднені Міжнародним консорціумом журналістських розслідувань, пише ТСН з посиланням на Sueddeutsche Zeitung.

«Супер-багатії «припаркували» в податкових оазах 7,9 трильйонів євро. Понад 600 млрд євро щорічно переміщуються транснаціональними корпораціями за допомогою податкових притулків», - йдеться у розслідуванні.

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Податковим раєм були 19 держав - Бермудські та Кайманові острови, Кука, Багами, Аруба, Антигуа, Вануату, Тринідад і Тобаго, Самоа, Домініка тощо.

Цих грошей вистачило б, щоб видати кожному землянину по 1 тисячі євро готівкою, відправити щонайменше на 4,5 року до школи дітей, які не мають доступу до освіти, годувати протягом 61 року всіх, хто страждає від голоду на планеті.

Нагадаємо, досьє Paradise Papers містить близько 13,4 мільйона документів. Витік документів, як передбачається, стався в юридичній компанії Appleby на Бермудських островах, що займається офшорами. Досьє отримала німецька газета Sueddeutsche Zeitung і залучила до роботи над ним Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ) і близько 100 ЗМІ з різних країн.