Paradise Papers: топ-менеджеру "Нафтогазу" створили офшорну компанію для виведення валюти

На початку 2016 року на острові Мен для українського газового топ-менеджера Сергія Олексієнка була заснована офшорна компанія для виведення валюти за кордон всупереч валютним обмеженням, що діяли в Україні.

Йдеться про компанію Pioneer Foundation, яка проіснувала 14 місяців. Це випливає з документів «Paradise Papers» («Документи з райських островів») – нового глобального журналістського розслідування, пише Громадське.

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За даними журналістів, до схеми виведення валюти міг бути залучений "Альфа-Банк", а рахунок для фонду Олексієнка вирішили відкрити у "Банку Кіпру".

Сергій Олексієнко у липні 2014 року почав працювати у "Нафтогазі України" і став уповноваженим з перспективних проектів. Зараз він є членом правління дочірньої компанії "Нафтогазу" "Укртрансгаз", яка відповідає за передачу та зберігання природного газу. До роботи у державній компанії Сергій Олексієнко був інвестиційним банкіром – працював у найвідоміших українських компаніях.

Раніше УНІАН повідомляв, що в нових офшорних паперах, оприлюднених журналістами Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ) 5 листопада 2017 року, фігурують два громадянина України. Мова йде про колишнього народного депутата від "Партії регіонів" і друга екс-президента Віктора Януковича Антона Пригодського і колишнього віце-прем'єра від "Радикальної партії" Валерія Вощевського.

Нагадаємо, у неділю, 5 листопада, міжнародний консорціум журналістських розслідувань оприлюднив новий масив документів - "Райські досьє" (Paradise Papers).

Репортери, які входять до Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань, викрили нові схеми ухилення від сплати податків високопоставлених політиків, вивчивши близько 13,4 мільйона секретних документів.