Paradise Papers: топ-менеджеру "Нафтогазу" створили офшорну компанію для виведення валюти

03:28, 06 листопада 2017
Фінанси
1924

Йдеться про компанію Pioneer Foundation, яка проіснувала 14 місяців.

До роботи у державній компанії Сергій Олексієнко був інвестиційним банкіром / фото УНІАН

На початку 2016 року на острові Мен для українського газового топ-менеджера Сергія Олексієнка була заснована офшорна компанія для виведення валюти за кордон всупереч валютним обмеженням, що діяли в Україні.

Йдеться про компанію Pioneer Foundation, яка проіснувала 14 місяців. Це випливає з документів «Paradise Papers» («Документи з райських островів») – нового глобального журналістського розслідування, пише Громадське.

Читайте такожОфшорні фірми Roshen створювалися для мінімізації податків, а не передачі у "сліпий траст" - розслідування

За даними журналістів, до схеми виведення валюти міг бути залучений  "Альфа-Банк", а рахунок для фонду Олексієнка вирішили відкрити у "Банку Кіпру".

Сергій Олексієнко у липні 2014 року почав працювати у "Нафтогазі України" і став уповноваженим з перспективних проектів. Зараз він є членом правління дочірньої компанії "Нафтогазу" "Укртрансгаз", яка відповідає за передачу та зберігання природного газу. До роботи у державній компанії Сергій Олексієнко був інвестиційним банкіром – працював у найвідоміших українських компаніях.

Раніше УНІАН повідомляв, що в нових офшорних паперах, оприлюднених журналістами Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ) 5 листопада 2017 року, фігурують два громадянина України. Мова йде про колишнього народного депутата від "Партії регіонів" і друга екс-президента Віктора Януковича Антона Пригодського і колишнього віце-прем'єра від "Радикальної партії" Валерія Вощевського.

Нагадаємо, у неділю, 5 листопада, міжнародний консорціум журналістських розслідувань оприлюднив новий масив документів - "Райські досьє" (Paradise Papers).

Репортери, які входять до Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань, викрили нові схеми ухилення від сплати податків високопоставлених політиків, вивчивши близько 13,4 мільйона секретних документів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Paradise Papers: новий офшорний скандал
Теги: #офшорний скандал#Paradise Papers#топ-менеджер Нафтогазу