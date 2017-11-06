Нацбанк ввів в експлуатацію нову систему електронних платежів

Національний банк України успішно ввів в експлуатацію нове модернізоване покоління державної системи електронних міжбанківських розрахунків - Системи електронних платежів НБУ (далі - СЕП).

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«Впровадження нового третього покоління СЕП відбулося успішно і не вплинуло на якість обслуговування банками своїх клієнтів. Упродовж банківського дня 3 листопада 2017 року СЕП-3 було опрацьовано 1,22 млн платежів на загальну суму понад 79,7 млрд грн», - повідомляється на сайті НБУ.

За інформацією регулятора, сутність інноваційної системи полягає в її суттєвому оновленні на базі провідних сучасних інформаційних технологій. Архітектуру СЕП перебудовано на базі промислового середовища серверів додатків IBM WebSphere, промислових стандартів JEE і транспортної системи Національного банку на базі WebSphere MQ.

Характерними рисами системи в НБУ називають підвищену продуктивність роботи, сучасні промислові рішення, високу відмовостійкість і катастрофостійкість, високу безпеку, цілісність даних і коду, підтримку транзакційності на рівні серверів додатків.

Довідка УНІАН. Система електронних платежів НБУ (СЕП) - єдина системно важлива платіжна система в Україні, повністю задовольняє потреби банківської системи країни в міжбанківських переказах у національній валюті вже більше ніж 20 років.

Станом на 1 жовтня 2017 року, учасниками СЕП були 187 установ, зокрема 93 банки і 66 їх філій, 27 підрозділів Державної казначейської служби і сам Національний банк.