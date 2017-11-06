Автоматичне відшкодування ПДВ: бізнесу вже повернули понад 70 мільярдів гривень

Обсяг отриманого бізнесом відшкодування податку на додану вартість у рамках нової системи, що діє з 1 квітня 2017 року, станом на 3 листопада досяг 70,247 млрд грн.

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Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів України, у тому числі 134 платники податків отримали відшкодування в автоматичному режимі на 3,7 млрд грн.

Мінфін зазначив, що з 1 квітня до реєстру надійшло 24,594 тис. заявок бізнесу на відшкодування на загальну суму 88,059 млрд грн, при цьому за заявками на 1,1 млрд грн відмовлено у відшкодуванні або вони знаходяться на оскарженні.

Мінфін підкреслив, що майже 90% щомісячної суми заявленої до відшкодування повертається в 30-денний термін, в той час як за аналогічний період минулого року цей показник становив лише 41%.

«Функціонування нового порядку відшкодування ПДВ продемонструвало, що діюча система відшкодування дозволяє бізнесу отримувати ПДВ на свої рахунки в заявлених до відшкодування обсягах, що дозволяє прозоро планувати свої бізнес-процеси», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в Україні питання відшкодування ПДВ багато років було однією з головних претензій бізнесу до держави. За минулий рік підприємцям було відшкодовано 94,3 млрд грн. Оновлений реєстр був запущений в роботу 1 квітня 2017 року, однак його повноцінна експлуатація почалася в кінці квітня.