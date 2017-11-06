Кабмін запропонував депутатам перенести розгляд держбюджету-2018 на наступний тиждень

Кабінет міністрів України запропонував Верховній Раді перенести розгляд законопроекту про державний бюджет на 2018 рік на наступний тиждень.

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Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів на погоджувальній раді в парламенті.

«Цього тижня ми вносимо зміни щодо розподілу бюджетних коштів за субсидіями на 2017 рік, а розгляд законопроекту про бюджет на 2018 рік пропонуємо перенести на наступний тиждень», - сказав Кубів.

За його словами, законопроект про перерозподіл коштів на субсидії передбачає спрямування додатково 7,6 млрд грн на пільги населенню з оплати послуг ЖКГ.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 22 вересня прийняла до розгляду затверджений Кабінетом міністрів і зареєстрований у парламенті 15 вересня проект держбюджету на 2018 рік з доходами в сумі 877 млрд грн, видатками - 948 млрд грн і показником дефіциту - 77,9 млрд грн, або в 2,4% ВВП.

Граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2018 року встановлено в сумі 1,999 трлн грн, гарантованого державою боргу - 747,6 млрд грн, що в сумі, за оцінками уряду, становить 84,6% ВВП.

Бюджет розроблений на базі середньострокової бюджетної резолюції на 2018-2020 роки з прогнозованими показниками зростання економіки в 2018 році на 3% при інфляції 11%.

За результатами аналізу законопроекту Бюджетний комітет Ради запропонував депутатам прийняти його в першому читанні з низкою поправок, у тому числі збільшити видатки з ряду програм і компенсувати це збільшенням перерахування Національним банком прибутку на 1,725 млрд грн і надходжень з ряду податків і зборів, зокрема, з податку на доходи фізичних осіб та з ренти за користування надрами для видобутку природного газу.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада зможе розглянути проект бюджету не раніше 7 листопада.