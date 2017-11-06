Кабмін запропонував депутатам перенести розгляд держбюджету-2018 на наступний тиждень
Раді пропонують цього тижня розглянути зміни щодо розподілу бюджетних коштів за субсидіями на 2017 рік.
Кабінет міністрів України запропонував Верховній Раді перенести розгляд законопроекту про державний бюджет на 2018 рік на наступний тиждень.
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Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів на погоджувальній раді в парламенті.
«Цього тижня ми вносимо зміни щодо розподілу бюджетних коштів за субсидіями на 2017 рік, а розгляд законопроекту про бюджет на 2018 рік пропонуємо перенести на наступний тиждень», - сказав Кубів.
За його словами, законопроект про перерозподіл коштів на субсидії передбачає спрямування додатково 7,6 млрд грн на пільги населенню з оплати послуг ЖКГ.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 22 вересня прийняла до розгляду затверджений Кабінетом міністрів і зареєстрований у парламенті 15 вересня проект держбюджету на 2018 рік з доходами в сумі 877 млрд грн, видатками - 948 млрд грн і показником дефіциту - 77,9 млрд грн, або в 2,4% ВВП.
Граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2018 року встановлено в сумі 1,999 трлн грн, гарантованого державою боргу - 747,6 млрд грн, що в сумі, за оцінками уряду, становить 84,6% ВВП.
Бюджет розроблений на базі середньострокової бюджетної резолюції на 2018-2020 роки з прогнозованими показниками зростання економіки в 2018 році на 3% при інфляції 11%.
За результатами аналізу законопроекту Бюджетний комітет Ради запропонував депутатам прийняти його в першому читанні з низкою поправок, у тому числі збільшити видатки з ряду програм і компенсувати це збільшенням перерахування Національним банком прибутку на 1,725 млрд грн і надходжень з ряду податків і зборів, зокрема, з податку на доходи фізичних осіб та з ренти за користування надрами для видобутку природного газу.
Раніше повідомлялося, що Верховна Рада зможе розглянути проект бюджету не раніше 7 листопада.