Гривня почала тиждень зі зміцнення до долара та євро

У понеділок, 6 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,81/26,83 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 31,12/31,14 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,45/0,46 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:00 встановився на рівні 26,87 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 300 угод на суму 184,92 мільйона доларів.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада до закриття торгів котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку встановилися на рівні 26,95/26,97 гривні/долар.