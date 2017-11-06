У Кабміні заявили, що не підвищували пенсії ні прокурорам, ні суддям, ні депутатам

Після ухвалення пенсійної реформи в Україні стало вигідніше отримувати пенсію згідно із законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, аніж за спеціальними законами. Таким чином, одержувачі спецпенсій можуть звернутися до Пенсійного фонду України для перерахунку їх пенсій за загальними правилами, повідомила прес-служба віце-прем'єр-міністра України Павла Розенка.

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«Багато вчених і державних службовців зараз скаржаться на те, що їм не перерахували пенсії. Таким людям слід звернутися до Пенсійного фонду України та прорахувати доцільність переходу зі спеціальної пенсії на звичайну пенсію. Звичайна пенсія зараз може бути значно вища, ніж колишня наукова пенсія або пенсія державного службовця», - процитувала прес-служба віце-прем'єр-міністра.

Згідно з повідомленням, Розенко зазначив, що всі необхідні перерахунки будуть здійснені в присутності людини, яка звернулася, і дуже швидко.

«Ми не підвищували пенсії ні колишнім прокурорам, ні суддям, ні народним депутатам або міністрам, ні чиновникам різних рівнів. Осучаснення пенсій стосується насамперед тих людей, які пропрацювали все життя справді на важких професіях. І найбільше підвищення відбулося у тих, кому з 2011 року не було зроблено жодних перерахунків пенсій», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, закон про пенсійну реформу Верховна Рада ухвалила 3 жовтня і він набрав чинності 11 жовтня 2017 року. Відповідно до закону, розмір пенсії кожного громадянина України розраховуватиметься за новою формулою.

Базова середня заробітна плата для розрахунку пенсій становить 3764 грн 60 коп., що майже в три рази більше, ніж до реформи - 1197 грн.

В результаті перерахунку пенсії були підвищені для 10,2 млн пенсіонерів. Доплату до 200 грн отримали 4 млн 794,8 тис. осіб, доплату в розмірі від 200 до 500 грн - 2 млн 069,8 тис. осіб. Підвищення пенсій в розмірі від 500 грн до 1000 грн торкнулося 1 млн 291,6 тис. пенсіонерів, і ще 2 млн 082,6 тис. осіб отримали збільшені пенсії більш як на 1000 грн.