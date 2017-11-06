Українці вперше з січня 2015 року купили в банках більше валюти, ніж продали

Чиста купівля (перевищення купівлі над продажем) готівкової іноземної валюти населенням України через банківську систему в жовтні становила 2,4 мільйона доларів, повідомляється на сайті Національного банку України.

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Згідно з наведеними даними, востаннє купівля валюти населенням через банки перевищувала її продаж в січні 2015 року, коли українці купили на 19,4 мільйона доларів більше, ніж продали, і після цього продаж готівкової валюти населенням через банківську систему перевищувала її купівлю.

За даними НБУ, в жовтні банки продали готівкової валюти населенню на 712 мільйонів доларів, купили – на 709,6 мільйона доларів.

Разом з тим, за період з початку року - січень-жовтень - продаж готівкової валюти населенням через банки залишається вище покупки на 2,033 мільярда доларів.

Як повідомляв УНІАН, чистий продаж готівкової іноземної валюти населенням через банки в 2016 році становила 2,48 мільярда доларів, що в 1,6 рази вище показника за 2015 рік.