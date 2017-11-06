НБУ визнав неплатоспроможним ще один банк

Національний банк України вирішив віднести до категорії неплатоспроможних банк "Богуслав", який за результатами діагностики потребував докапіталізації, але станом на 1 листопада не досяг запланованого розміру статутного та регулятивного капіталу.

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Як повідомляється на сайті НБУ, протягом серпня-жовтня керівництво і власники банку вживали заходів для виконання вимог щодо докапіталізації шляхом погашення непрацюючих активів і збільшення обсягу забезпечення за кредитами, однак за станом на 1 листопада банк не забезпечив збільшення статутного капіталу.

"Розмір регулятивного капіталу банку "Богуслав" на 1 листопада 2017 року був нижче однієї третини від мінімального рівня", - зазначив регулятор.

Посилаючись на дані Фонду гарантування вкладів фізосіб, Нацбанк запевнив, що 96% або 5,6 тисячі вкладників банку отримають свої вклади в повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовану суму в 200 тисяч гривень.

Також повідомляється, що станом на 1 листопада власниками істотної участі банку були Володимир Романенко Наталія Вакуленко.

Банк "Богуслав" став дев'ятою фінустановою, яка вибуває з ринку з початку поточного року в результаті триваючої масштабної банківської чистки, за підсумками якої 33 банку було визнано неплатоспроможними в 2014 році, ще 33 – в 2015-му, 21 - у 2016-му році.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відсторонений голова ДФС Роман Насіров у 2015 році тримав на рахунках в банку "Богуслав" 1,677 мільйона гривень.

Також він задекларував 2,852 мільйона гривень на рахунку в банку "Богуслав" своєї дружини.

Як згодом повідомив на своєму сайті Фонд гарантування вкладів, тимчасова адміністрація під керівництвом Сергія Калугіна працює в банку з 13:00 сьогоднішнього дня, 6 листопада, і введена терміном на 1 місяць – до 5 грудня 2017 року включно. Про час та порядок виплат вкладникам банку Фонд повідомити додатково.

Довідка УНІАН. Згідно з чинним законодавством, статутний капітал банку не може бути нижче 500 мільйонів гривень. Національний банк встановив для банків графік докапіталізації до цієї відмітки, у тому числі зобов'язав банки збільшити капітал до 200 мільйонів гривень – до 11 липня 2017 року, до 300 мільйонів гривень – до 11 липня 2018 року, до 400 мільйонів гривень – до 11 липня 2019 року, до 450 мільйонів гривень – до 11 липня 2020 року, до 500 мільйонів гривень – до 11 липня 2024 року.

На практиці вимоги НБУ виявилися непідйомними для низки банків, а також у регулятора виникли питання щодо джерел походження коштів для докапіталізації деяких акціонерів, внаслідок чого Національний банк вже прийняв кілька рішень щодо виведення банків з ринку за невиконання вимог щодо докапіталізації.

23 березня Верховна Рада прийняла Закон "Про спрощення процедур капіталізації та реорганізації банків", який зокрема дозволяє банкам відмовитися від банківської ліцензії без ліквідації і продовжити діяльність у небанківському фінансовому секторі. Поки про бажання скористатися можливостями цього закону заявили всього кілька банків, включаючи "Апекс-Банк", "Фінансовий партнер", "Промислово-фінансовий банк".

На початку жовтня у Національному банку заявили про плани переглянути графік обов'язкової докапіталізації невеликих банків, розтягнувши його на триваліший термін.