Від "Приватбанку" вимагають дострокового погасити $375 мільйонів боргу за єврооблігаціями

18:31, 06 листопада 2017
Фінанси
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Згідно з наведеними даними, мова йде про єврооблігації "Приватбанку" на 175 мільйонів доларів під 10,875% річних і на 200 мільйонів доларів під 10,25% річних з погашенням в 2018 році.

Фото УНІАН

Madison Pacific Trust Limited " (Гонконг), новий довірчий керуючий власників єврооблігацій націоналізованого "Приватбанку" двох випусків на загальну суму 375 мільйонів доларів з погашенням в 2018 році, надіслав йому повідомлення про дострокове стягнення заборгованості.

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"2 листопада 2017 року новий довірчий керуючий направив повідомлення про дострокове стягнення в "ПриватБанк" та копію повідомлення емітенту", - повідомляється на сайті Лондонської фондової біржі.

Згідно з наведеними даними, мова йде про єврооблігації "Приватбанку" на 175 мільйонів доларів під 10,875% річних і на 200 мільйонів доларів під 10,25% річних з погашенням в 2018 році.

Також повідомляється, що керуючий інформуватиме власників облігацій про хід справи.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 18 грудня 2016 року прийняв рішення націоналізувати найбільший банк України - ПриватБанк (Дніпро), керуючись рекомендаціями Ради національної безпеки і оборони.

Після рішення про націоналізацію "ПриватБанк" замінив зобов'язання за облігаціями трьох серій на 595 мільйонів доларів перед спеціальною компанією (SPV, Великобританія) на акції додаткової емісії.

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Теги: #націоналізація Приватбанку