Нацбанк зміцнив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 7 листопада Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2685,0348 (6 листопада – 2696,2647)

100 EUR – 3111,9553 (6 листопада – 3143,0358)

10 RUR – 4,5953 (6 листопада – 4,6146)

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Як повідомляв УНІАН, 6 листопада котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів залишилися на рівні середини торгів - 26,81/26,83 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 31,06/31,09 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,45/0,46 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,85 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 646 угод на суму 478,32 мільйона доларів.