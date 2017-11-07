ЄС обговорить створення чорного списку "податкових гаваней" через Paradise Papers

Країни Євросоюзу обговорять плани зі створення чорного списку "податкових гаваней" після нового витоку фінансових документів, які отримали назву Paradise Papers ( "Райські папери"). Про це пише УП з посиланням на Reuters.

За даними видання, обговорення чорного списку відбудеться у вівторок, 7 листопада, на зустрічі міністрів фінансів ЄС, під час якої будуть розглядатися Paradise Papers.

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Як зазначається, на даний момент у кожної держави ЄС є свої списки юрисдикцій, які слабо узгоджуються у податкових питаннях. Критерії визначення "податкової гавані" сильно розрізняються серед держав ЄС, а деякі з них не допускають будь-яких юрисдикцій в своїх національних чорних списках.

Раніше європейський комісар з питань економіки П’єр Московічі назвав приголомшливими дані, представлені у документах Paradise Papers щодо ухиляння від сплати податків, та закликав до створення реєстру порушників.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний консорціум журналістських розслідувань оприлюднив новий масив документів, який за масштабом можна порівняти з "панамськими досьє". Результати розслідування, що отримало назву "Райське досьє" (Paradise Papers), були опубліковані у неділю, 5 листопада.