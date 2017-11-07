ЄС обговорить створення чорного списку "податкових гаваней" через Paradise Papers
Критерії визначення "податкової гавані" сильно розрізняються серед держав ЄС.
Країни Євросоюзу обговорять плани зі створення чорного списку "податкових гаваней" після нового витоку фінансових документів, які отримали назву Paradise Papers ( "Райські папери"). Про це пише УП з посиланням на Reuters.
За даними видання, обговорення чорного списку відбудеться у вівторок, 7 листопада, на зустрічі міністрів фінансів ЄС, під час якої будуть розглядатися Paradise Papers.
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Як зазначається, на даний момент у кожної держави ЄС є свої списки юрисдикцій, які слабо узгоджуються у податкових питаннях. Критерії визначення "податкової гавані" сильно розрізняються серед держав ЄС, а деякі з них не допускають будь-яких юрисдикцій в своїх національних чорних списках.
Раніше європейський комісар з питань економіки П’єр Московічі назвав приголомшливими дані, представлені у документах Paradise Papers щодо ухиляння від сплати податків, та закликав до створення реєстру порушників.
Як повідомляв УНІАН, Міжнародний консорціум журналістських розслідувань оприлюднив новий масив документів, який за масштабом можна порівняти з "панамськими досьє". Результати розслідування, що отримало назву "Райське досьє" (Paradise Papers), були опубліковані у неділю, 5 листопада.