Трамп просить Конгрес збільшити оборонні витрати майже на $6 мільярдів

Президент США Дональд Трамп направив до Палати представників Конгресу США лист, в якому попросив конгресменів збільшити витрати оборонного бюджету країни на 2018 рік. Про це йдеться в посланні американського лідера, опублікованому на сайті Білого дому, передає РБК.

"Я прошу Конгрес розглянути наступні бюджетні поправки для міністерства оборони до 2018 року", - зазначив Трамп. В наступному році військовому відомству, на його думку, зокрема будуть необхідні додаткові $4 млрд "для підтримки швидкого ураження ракет і посилення оборони в рамках протидії загрозі з боку Північної Кореї".

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"Відповідне прохання підтримує додаткові зусилля з виявлення, ураження і захисту від використання КНДР балістичних ракет проти Сполучених Штатів", - уточнив президент США.

Крім цього ще $1,2 млрд. Трамп попросив у Конгресу для підтримки стратегії його адміністрації в Південній Азії. "Цей запит також включає витрати, пов'язані із збільшенням чисельності американських військ в Афганістані", - пояснив президент, зауваживши, що ці "додаткові ресурси дозволять Міністерству оборони США розгорнути додаткові 3,5 тис. військовослужбовців" в республіці, а також будуть забезпечувати фінансування термінових потреб і можливих спеціальних операцій.

Також у своєму листі президент просить виділити додаткові $700 млн на ремонт кораблів Військово-морського флоту США John S. McCain і Fitzgerald, які в 2017 році зіткнулися з цивільними судами.