Японія розширила санкції проти Північної Кореї

Генеральний секретар уряду Японії Єсіхіде Суга заявив, що кабмін розширив санкційний список стосовно КНДР через її ракетну загрозу, повідомляє Росбалт.

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У списку з'явилися 9 нових організацій і 26 приватних осіб, активи яких будуть заморожені на японській території.

"Сьогодні на засіданні уряду 9 організацій та 26 осіб з КНДР були включені до списку осіб та організацій, активи яких мають бути заморожені. Ядерна і ракетна проблема КНДР стала небувалою досі важливою і наближається загрозою", - заявив Суга.

Генсек назвав неприйнятним той факт, що КНДР ігнорує попередження світового співтовариства та продовжує провокаційні дії.

Також він зазначив відсутність прогресу за рішенням найважливішої для Японії проблеми звільнення утримуваних у Північній Кореї японських громадян.