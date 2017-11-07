Японія розширила санкції проти Північної Кореї
У списку з'явилися 9 нових організацій та 26 приватних осіб, активи яких будуть заморожені на японській території.
Генеральний секретар уряду Японії Єсіхіде Суга заявив, що кабмін розширив санкційний список стосовно КНДР через її ракетну загрозу, повідомляє Росбалт.
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У списку з'явилися 9 нових організацій і 26 приватних осіб, активи яких будуть заморожені на японській території.
"Сьогодні на засіданні уряду 9 організацій та 26 осіб з КНДР були включені до списку осіб та організацій, активи яких мають бути заморожені. Ядерна і ракетна проблема КНДР стала небувалою досі важливою і наближається загрозою", - заявив Суга.
Генсек назвав неприйнятним той факт, що КНДР ігнорує попередження світового співтовариства та продовжує провокаційні дії.
Також він зазначив відсутність прогресу за рішенням найважливішої для Японії проблеми звільнення утримуваних у Північній Кореї японських громадян.