У Брюсселі міністри фінансів країн ЄС обговорять скандал з офшорними зонами (відео)
11:04, 07 листопада 2017Фінанси
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Європейський комісар з питань економіки Московісі закликає створити загальний реєстр порушників і впровадити заходи безпеки.
Ілюстрація REUTERS
У Брюсселі міністри фінансів країн ЄС обговорять скандал з офшорними зонами, повідомляє ТСН.uа.
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"Європейський комісар з питань економіки Московісі закликає створити загальний реєстр порушників і впровадити заходи безпеки", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що напередодні журналісти-розслідувачі з 67 країн оприлюднили так зване "Райське досьє" - це 13,5 мільйонів документів, в яких йдеться про зберігання в офшорах майже восьми трильйонів доларів.
У Брюсселі міністри фінансів країн ЄС обговорять скандал з офшорними зонами
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