Міжнародні резерви України перевищили $18,7 мільярда

Міжнародні резерви України в жовтні виросли на 0,5%, або на 98 мільйонів доларів, - до еквівалента 18,736 мільярда доларів США на 1 листопада, повідомляється на сайті Національного банку України.

Читайте такожУкраїнці вперше з січня 2015 року купили в банках більше валюти, ніж продали

За інформацією регулятора, показник резервів на початок листопада на 21% перевищує рівень на початок поточного року третій місяць поспіль оновлює максимум з початку 2014 року.

Нацбанк зазначив, що зростання резервів у жовтні обумовлений надходженнями на користь уряду на 185,3 мільйона доларів і від операцій на внутрішньому ринку на 100 мільйонів доларів.

Разом з тим 147,2 мільйона доларів у жовтні з резервів було направлено на валютні інтервенції, ще 30,9 мільйона доларів - на боргові платежі уряду в іноземній валюті.

Також повідомляється, що станом на 1 листопада обсяг резервів покриває 3,7 місяці майбутнього імпорту і достатній для виконання зобов'язань України з поточних операцій.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України на 1 жовтня 2017 року становили 18,638 мільярда доларів, що на 20% вище показника на початок року і є максимальним показником з початку 2014 року.

Наприкінці жовтня Національний банк знизив прогноз резервів України на кінець 2017 року до 18,6 мільярда доларів з 20 мільярдів доларів, прогнозованих раніше, оскільки очікує надходження чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду в першому кварталі 2018 року, а не в кінці поточного року, як очікувалося раніше.

У 2016 році міжнародні резерви України зросли на 17% - до 15,539 мільярда доларів.