Безготівковий розрахунок набирає обертів: кількість випущених карток перевищила 60 мільйонів штук (інфографіка)

Загальна кількість випущених банками платіжних карток в обігу в Україні на 1 жовтня 2017 року становила 60,192 мільйона штук, що на 2,559 мільйона штук більше показника на 1 січня 2017 року.

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Згідно з даними на сайті Національного банку України, кількість активних платіжних карт, за якими проводилися видаткові операції за останні 3 місяці, за цей період зросла на 1,688 мільйона штук – до 34,077 мільйона штук.

Кількість держателів платіжних карток зросла на 507 тисяч осіб - до 42,252 мільйона чоловік.

Сума безготівкових платежів з використанням платіжних карток порівняно з аналогічним періодом попереднього року зросла на 29% - до 1,458 трильйона гривень, кількість операцій - на 22,2%, до 2,22 мільярда.

На 1 жовтня в Україні налічувалося 36 536 банкоматів і 241 624 термінали, а також 165 050 підприємств торгівлі і сфери послуг були обладнані POS-терміналами.

Лідерами серед банків в Україні за кількістю платіжних карток та інфраструктури їх обслуговування залишаються "ПриватБанк", "Ощадбанк" і "Райффайзен Банк Аваль".

Як повідомляв УНІАН, загальна кількість випущених банками платіжних карток в обігу в Україні на 1 січня 2017 року становила 57,633 мільйона штук, що на 1,674 мільйона штук, або на 2,8% менше показника на 1 січня 2016 року.