НАБУ розслідує 49 справ про корупцію на держпідприємствах на 20 мільярдів

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) на даний момент розслідує 49 справ про корупцію на державних підприємствах на загальну суму 20 млрд грн.

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Про це повідомляється на сторінці Міністерства економічного розвитку і торгівлі у Twitter з посиланням на слова заступника міністра Максима Нефьодова.

«Тільки НАБУ зараз розслідує 49 справ на 20 млрд грн про корупцію на держпідприємствах», - сказав Нефьодов.

За його словами, в Україні уряд при населенні у 42 млн осіб керує 3444 держпідприємствами, тоді як у Китаї з населенням в 1,4 млрд людей уряд керує 102 держпідприємствами.

«Якби кожен міністр витрачав по 1 годині на керівництво кожним держпідприємством на тиждень, то працював би по 7 з половиною днів на тиждень 24/7. Це абсурд», - підкреслив заступник міністра.

При цьому Нефьодов зазначив, що приватизація дозволить усунути корупцію на підприємствах, що реалізуються, а також заощадити гроші платників податків, які витрачаються на покриття збиткової діяльності.

Як повідомляв УНІАН, згідно з дослідженням Центру економічної стратегії, близько 84% українців впевнені, що політики розкрадають державні підприємства в інтересах своїх компаній.

За словами очільника уряду Володимира Гройсмана, втрати України на держпідприємствах за останні 10 років становили 82 млрд грн.

Верховна Рада розгляне новий законопроект про приватизацію у четвер, 9 листопада.

Уряд розраховує запустити масштабну приватизацію в Україні після прийняття нового закону про приватизацію, продати планується близько 1 тисячі підприємств з 3,5 тисяч.